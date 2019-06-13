Enis Yıldırım'ın haberine göre Hakimler Savcılar Kurulu, 2 Şubat 2017 tarihinde savcı A.A. hakkında inceleme başlattı. HSK, A.A., hakkında başlatılan inceleme çerçevesinde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. Kurumun hazırladığı raporda, Trabzon'daki özel hastanenin savcı A.A. için 23 Mayıs 2015 tarihinde verdiği raporun tanısının ve 30 günlük istirahat süresinin tıbbi dayanağının bulunmadığı belirtildi. Bunun üzerine HSK, doktorlar hakkında hazırladığı soruşturma dosyasını Trabzon'a gönderdi.

SAHTECİLİK İDDİASINI REDDETTİLER

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde rapor veren ve onaylayan doktorların 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ifadesine başvuruldu. Savcı A.A.'ya akut pankreatit teşhisi koyan ve rapora onay veren doktorlar, haklarındaki iddiaları reddetti. B.E., G.Y., N.U. ve O.Ş.G. adlı doktorlar, hastanın 4 gün yatışı sonrasında sağlık durumunun düzeldiğini belirterek, raporla birlikte taburcu edildiğini söylediler.

8 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcı, 4 doktorun her biri hakkında TCK 204/2. maddesine göre 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve TCK 53 maddesine göre memuriyetten men istemiyle hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Doktorlar, asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.