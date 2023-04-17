Doktorları 'Oturabilirsen şükret' dedi, o ayağa kalkmayı başardı

PİL TEDAVİLERİ PEK ÇOK NÖROLOİK HASTALIKTA KULLANILABİLİYOR



Doç. Dr. Kılıç, beyin ve omurilik kaynaklı çeşitli hastalıkların etkilerini azaltmak için pil tedavilerine başvurulabildiğini açıklayarak "Beyin pilini özellikle Parkinson hastalığı (titrek felç olarak bilinir halk arasında) olmak üzere, esansiyel tremor (titreme hastalığı), distoni (istemsiz kas spazmı) hastalarında sıklıkla uygulamaktayız. Yine nöropsikiyatrik hastalıklarda da son yıllarda kullanılıyor. Sadece beyin pili değil, omurilik pili, mesane pili, epilepsi pili gibi diğer tedavilerimiz de var. Yani pil dediğimizde sadece beyin pili akla gelmemeli. Örneğin omurilik pilini, belden, boyundan defalarca ameliyat geçirmiş ama yapılacak başka bir şey olmayan şiddetli ağrı şikayeti olan hastalarda kullanabiliyoruz. Ayrıca diyabetik nöropati, damarsal patolojilerde (burger hastalığı gibi), ya da fantom hastalığı dediğimiz hayalet ağrılarda; bütün ağrı tedavilerini denenmiş ve sonuç alınamamış kanser hastalarında da ağrıları kesmek için oldukça işe yarayan bir tedavi şekli. Açık ya da kapalı yöntemle omuriliğin üzerine bir kablo yerleştiriyoruz. Bu kablo, beyne çıkacak ağrı duyusunu omurilik düzeyinde kesiyor. Pili de genellikle kalça kemiğinin üzerine yerleştiriyoruz. Omurilik pilinin çalışma mekanizması, gövdemizdeki ağrı duyusunun duyusunu beyne iletimini omurilik düzeyinde kesmek şeklinde oluyor" dedi.