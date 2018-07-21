Olay dün gece Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk bölümünde meydana geldi. Kadın doktor bir çocuğu muayene ettiği sırada, bir kişi çocuğunun hasta olduğun söyleyip içeri girdi. İHA'nın haberine göre, kadın doktor, muayenesi bittikten sonra şahsın çocuğuna bakacağını söyleyince olanlar oldu. Sırasını beklemeden çocuğunu muayene ettirmek isteyen adam kadın doktora tehditler savurdu. Şahıs iddiaya göre kadın doktora, "Kafasına sıkacaksın" bunların diyerek tekmeyle saldırdı. Bu sırada güvenlikler hızla şahsa müdahale etti. Beş güvenlik ve bir polis memuru şahsı etkisiz hale getirmek için uzun süre mücadele etti. Ellerinden kelepçelen şahıs, güçlükle engellendi. Kelepçelenen şahıs tehditlere devam ederek, "O doktoru öldüreceğim" diye bağırdı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde beş güvenlik ve bir polis memuru şahsı engellemeye çalışıyor. Kelepçelenen şahıs hastaneyi birbirine katıyor. Bu sırada şahıs, " O doktoru öldüreceğim" diye bağırıyor.

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