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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Küçükçekmece'de doktorun parmağını kıran zanlı tutuklandı! - Güncel haberler
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Küçükçekmece'de sağlık çalışanlarına saldıran şüpheli tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de muayene sırası tartışmasında bir doktorun parmağını kıran zanlı, sevk edildiği mahkemede tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de doktorun parmağını kıran zanlı tutuklandı! - Güncel haberler
Doktorun parmağını kıran zanlı tutuklandı!
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AA

Küçükçekmece'de sağlık ocağındaki doktor ve hemşirelere saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlının tutuklanmasına karar verildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, dün Küçükçekmece'deki 15 No'lu Sağlık Ocağı'nda görevli doktor B.Y. ile hemşire N.B'ye yönelik saldırı eyleminde bulunan şüpheli H.H.G'nin savcılık talimatıyla derhal gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin "kamu görevlisine karşı kasten yaralama" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tarafından tutuklandığı, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

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