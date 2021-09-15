Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda finalistler belirlendi

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GATHİB'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) koordinatörlüğünde organize edilen yarışmada sona gelindi.

222 katılımcı arasından ilk 20'ye giren yarışmacılar, ikinci jüri değerlendirmesinde tasarımlarını ve üretilen kumaşlarını, moda tasarımcıları, akademisyen ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri üyelerine sundu. Yapılan değerlendirmede yarışmanın ilk 10 finalisti belli oldu.

Belirlenen 10 finalistin inovatif kumaşları tasarımcı Dilek Hanif tarafından kıyafete dönüştürülerek bir koleksiyon haline getirilecek. Geliştirilen yeni kumaşlardan oluşturulan 40 parçalık kreasyon, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde gerçekleşecek final gecesinde düzenlenecek defilede sergilenecek.

Dereceye giren ilk üç tasarımın sahibi, Ticaret Bakanlığınca uygun görülmesi halinde başta ABD, İtalya, İngiltere ve Avustralya'da olmak üzere dünyanın önde gelen moda okullarında eğitim görmeye hak kazanacak.

Ayrıca, yarışmanın birincisi 100 bin lira, ikincisi 50 bin lira, üçüncüsü ise 25 bin lirayla ödüllendirilecek.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, yarışmanın, Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yıldan yıla artan üretim gücünü ve potansiyelini besleyeceğine dikkat çekerek, şunları aktardı:

"Bölgemiz, uluslararası çapta faaliyet gösteren çok büyük hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının yatırımlarıyla dünya markası olma yolunda ilerliyor. Sadece bu yılın ocak-ağustos döneminde 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İhracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 arttı. Güneydoğu olarak tekstil ve kumaş ihracatında yolumuz açık. Düzenlediğimiz yarışma ile tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerimizi inovatif kumaşlarla daha rekabetçi bir hale getirip çalışmalarımızı destekliyoruz. Ayrıca gençlerin bu sahadaki tasarım kabiliyetini geliştirmek ve tasarım vesilesiyle güzel şeyler olabileceğini onlara göstermek, onları cesaretlendirmek istiyoruz. Bu sayede marka ürünümüz 'Kutnia' gibi dünya çapında bilinen tekstil ürünleri ortaya çıkacak ve uluslararası rekabet gücümüz artarak devam edecektir."

Tasarımcı Dilek Hanif ise böylesi önemli bir organizasyonda koçluk görevi üstlenmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Kumaşınız ne kadar güzel, kaliteli ve özgün olursa tasarladığınız kıyafet gerçek değerine ve güzelliğine o derece kavuşmuş olur. Biri diğerinden daha az ya da fazla önemli değildir. Bu yarışma kumaşımızın ve tasarımlarımızın hak ettiği değere ulaşması için önemli adımlardan birini oluşturuyor. Tasarımlarımı genç modacılar tarafından hazırlanan yeni, farklı ve özgün kumaşlarla hazırlama fikri beni çok heyecanlandırıyor. Böyle çalışmaların yaygınlaşmasını sektörün gelişimi için de son derece önemli görüyorum." ifadelerini kullandı.