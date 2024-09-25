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        Haberler Bilgi DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ... MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyunu için bekleyiş sona erdi. Şefler tarafından belirlenen dokunulmazlık oyunu yemeği 'uluslararası tavuk yemekleri' oldu. MasterChef yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını almak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 25 Eylül MasterChef Türkiye eleme potasına giden yarışmacılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 20:01 Güncelleme: 25.09.2024 - 22:57
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        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Bera ve Kaan eleme potasına giden yarışmacılar oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 25 Eylül MasterChef eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'uluslararası tavuk yemekleri' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Akın (Takım Kaptanı)

        Eda

        Alper

        Semih

        Kaan

        Ezgi

        Hakan

        Erim

        Bera

        Nevzat

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        Kırmızı Takım

        Zübeyde (Takım Kaptanı)

        Onur

        Emre

        Kerem

        Şirin

        Beyza

        Muratcan

        Nigar

        Ayşe

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ 22 EYLÜL 2024?

        MasterChef'te elenen son isim Yudum oldu.

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