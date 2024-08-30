MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecanı haftanın son dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. MasterChef ekibi ilk dış çekimini Trabzon'da gerçekleştirdi. Yöreye ait yemeklerin yapıldığı, özel konukların ağırlandığı MasterChef yeni bölümünde, mavi ve kırmızı haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, eleme potasına gidecek beşinci ve altıncı yarışmacıyı belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?" İşte 30 Ağustos 2024 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan Karadeniz yöresine özgü yemekler yapmalarını istedi. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Çağlar ve Akın eleme potasına giden son isimler olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Ağustos MasterChef eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, Karadeniz yöresine ait yemekler yapmalarını istedi. Konukların değerlendirmeleri sonucunda 30-15 skorla 3. dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
29 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye'de 29 Ağustos Perşembe günü yedeklerden ana kadroya giren isim Yudum oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Hakan (Takım kaptanı)
Eda
Kaan
Semih
Nevzat
Kerem
Alper
Ayşe
Zübeyde
Zeynep