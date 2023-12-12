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        Haberler Televizyon DOKUNULMAZLIK GECESİ | 12 Aralık MasterChef'te dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

        MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı!

        MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda heyecan sürüyor. Yarışmada son elenen isim Cemre olurken, dokunulmazlık oyunu kazananı merak konusu oldu. Bu haftanın kazananı şeflerin oylarıyla gecenin sonunda netlik kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 12 Aralık 2023 Salı günü dokunulmazlık oyunu kazananı...

        mhancer@haberturk.com
        Giriş: 12.12.2023 - 18:57 Güncelleme: 12.12.2023 - 18:57
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        MasterChef'te elenen son isim Cemre olurken haftanın ilk dokunulmazlık oyunu geldi çattı. Kıyasıya mücadele devam ederken MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takımın kazandığına ilişkin sorgulamalar sürüyor. İşte 12 Aralık 2023 Salı MasterChef dokunulmazlık oyunu ile ilgili detaylar...

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        DOKUNULMAZLIK GECESİ

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekranlara gelecek. Dokunulmazlığı kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

        11 ARALIK MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Eren oldu. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanı olarak Dilara'yı seçti. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturdu.

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        DÜELLOYU KİM KAZANDI?

        Mavi takım kaptanı Eren ve kırmızı takım kaptanı Dilara düello oyununda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen düello oyununu kırmızı takım kaptanı Dilara kazandı. Düelloyu kazanan kırmızı takım bir sonraki günün yemeğini önceden öğrenme fırsatını yakaladı.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte haftanın yeni takımları:

        Mavi Takım

        Eren (Kaptan)

        Hasan

        Sergen

        Esra

        Batuhan

        5

        Kırmızı Takım

        Dilara (Kaptan)

        Tahsin

        Barbaros

        Kıvanç

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından bu hafta yarışmaya veda eden isim Cemre oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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