25 EKİM MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı Büşra haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan yarışmacı oldu.