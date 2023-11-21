MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: İşte 21 Kasım MasterChef'te yaşananlar!
MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yarışmacılar ravioli ile dokunulmazlık heyecanı yaşayacak. MasterChef'in yeni bölümünde yaşananları haberimizde paylaştık. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 21 Kasım 2023 Salı günü MasterChef All Star'da yaşananlar...
MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununa çevrildi. Eski şampiyonların da dahil olduğu ravioli temalı yarışmada kıyasıya mücadele dikkat çekiyor. İşte 21 Kasım 2023 Salı MasterChef dokunulmazlık kazananı ile ilgili detaylar...
20 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı belli oldu. Mavi takım kaptanı Alican oldu. Alican ise kırmızı takım kaptanı olarak Batuhan'ı seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM
Alican (Kaptan)
Cemre
Esra
Hasan
Barbaros
Dilara
KIRMIZI TAKIM
Batuhan (Kaptan)
Tahsin
Tolga
Kıvanç
Eren
Sergen
19 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı Ayaz oldu.
DÜELLOYU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım kaptanları Alican ve Batuhan kaptanlık düellosunda bilgi yarışması düzenledi. Düelloyu kazanan kırmızı takım kaptanı Batuhan oldu. Batuhan mavi takımdan Sergen'i kırmızı takıma alırken, Esra'yı da mavi takıma gönderdi.