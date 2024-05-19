Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da bugün dokunulmazlık oyunu için takımlar arası kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 19 Mayıs Pazar Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...