DOKUNULMAZLIK OYUNU! 17 Ekim 2023 Salı günü MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kim, hangi yarışmacı aldı?

DOKUNULMAZLIK OYUNU! 17 Ekim 2023 Salı günü MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kim, hangi yarışmacı aldı?

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17 Ekim gecesi ekranlara gelen yeni bölümde yine heyecan doruktaydı. Takımlar dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Geceyi bir takım ve bir yarışmacı galip olarak bitirdi. İşte, MasterChef'te son yaşananlar ve dokunulmazlığı kazanan takım ve isim...