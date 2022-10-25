Dokuz Eylül Üniversitesinde 2,5 yıl aradan sonra organ nakli yapıldı

AA

Salgın öncesi ayda ortalama 4 ila 6 böbrek, karaciğer ve kornea nakli yapılan DEÜ Organ Nakil Merkezinde yaklaşık 2,5 yıllık aranın ardından iki böbrek nakli operasyonu gerçekleştirildi.

Fakültenin Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Böbrek Nakil Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Serhan Derici, uzun bir aradan sonra operasyonlara başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığının yaklaşık 6 ay önce nakil operasyonlarına başlanması yönünde karar aldığını, bu süreçte Covid-19 salgını nedeniyle sıkılaşan tedbirlere yönelik eğitim ve simülasyonlar yaptıklarını aktardı.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından operasyonlara başladıklarını ifade eden Derici, şu bilgileri verdi: "Canlı vericiden yapılan nakillerde sağlıklı bireyi korumak bizim için çok kıymetli. Bunun için de çok yoğun bir test, inceleme aşaması başlatılıyor. Bunların tamamlanmasının ardından büyük bir komisyon kuruyoruz. Burada oy birliğiyle karar alıyoruz. Bu verici adayı, alıcı adayı için uygun mudur? Alıcı ve verici bu işten zarar görür mü? Buna karar veriyoruz. Tüm bu süreçte büyük bir ekibin tüm paydaşları üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getirince sonuçlar da iyi oluyor. Başarı ile yapılan her böbrek nakli prosedürünün ardında, bu işe gönülden katkı sağlayan onlarca doktor, hemşire, tekniker ve her kademeden sağlık çalışanının olduğunu unutmamak lazım."

Türkiye'de organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Derici, beyin ölümü gerçekleşen yakınları için organ nakli önerisi geldiğinde insanların daha duyarlı davranmasını beklediklerini dile getirdi.

Nakil davetinin tıbben kesin olarak vefat etmiş durumdaki kişiler için yapıldığını anlatan Derici, "Eğer bir aile, yoğun bakımda yatan yakını için organ nakli bağışçısı olması konusunda onay verirse karaciğeri 1 kişi, böbrekleri 2 kişi, pankreas 1 kişi, ince bağırsak, akciğer ve kalp ile birlikte 7-8 kişinin hayatı kurtulacak ve en az 7-8 ailenin hayatında mucizevi bir değişiklik olacak" diye konuştu.

"BANA YENİDEN HAYAT VERDİLER"

Merkezde eşinden yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Ural Öz ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Öz, tedavisinin ve nakil bekleme sürecinin 2,5 yıldır sürdüğünü belirterek, "Nakil ameliyatı hayatımı değiştirdi. Biz zaten 20 yıl önce bütün organlarımızı bağışlamıştık. Organlarımızın toprak olması yerine birine can olması önemli" dedi.

Hayal Öz de eşinin rahatsızlandığı ilk andan itibaren organını vermek istediğini, nakil sürecinde doktorların bir ay süren bir inceleme sonucunda nakle onay verdiğini anlattı.

Kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan 60 yaşındaki Naim Aygün de 3,5 yıldır nakil olmak için beklediğini aktardı.

Covid-19 süreci başlayınca tedirgin olduğunu anlatan Aygün, "Organ bulunsa bile ameliyat olamam demiştim. Doktorlar ve hastaneler daha çok Covid-19 ile meşguldü. Ama sağ olsun doktorlarımız bizi hayata bağladılar. Nakil olduğuma halen inanamıyorum. Mucize gibi bir şey. Bana yeniden hayat verdiler" ifadelerini kullandı.