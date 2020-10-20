Dolandırıcılık operasyonunda 2 Irak uyruklu tutuklandı - SAKARYA

AA

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde Irak uyruklu kadına tanımadığı Irak uyruklu 2 erkek şahıs, ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapmak istediklerini söyleyerek yanlarında bulunan 96 bin Belarus rublesini verdi.

Bu yardım paralarının bir miktarını dağıtmasını geri kalanını da kendisinin almasını ancak yardım paraları dağıtılana kadar verilecek paraların karşılığında teminat isteyen iki şüpheli, kadından yaklaşık bir kilogram ağırlığındaki altını aldı.Aldığı yardım paralarını Türk lirasına çevirmek için döviz bürosuna giden Iraklı kadın, kendisine verilen paranın değersiz olduğunu öğrendikten sonra emniyete başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince başlatılan çalışmada, yüzlerce aracın incelenmesinin ardından eşgale uyan 2 kişinin içinde bulunduğu aracın İstanbul'a gittiği tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, Esenyurt ilçesindeki iki adrese operasyon düzenledi.Operasyonda dolandırıcılık olayını gerçekleştiren Irak uyruklu A.H. (41) ve Ö.H.T. (42) yakalandı.Evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda dolar ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.Sakarya'ya getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.