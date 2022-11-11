Dolandırıcılık şüphelisi: Daha yapamadıklarımızı yapacağız

Takibe alınan şüphelilerin, devre mülk ve konut ilanları üzerinden ulaştıkları mağdurlara, mülklerini piyasa değerinin üzerinde satış vaadinde bulundukları ve mağdurların cep telefonlarına kurdukları dijital bankacılık uygulamasıyla yüklü miktarda kredi çekip kendi hesaplarına aktardıktan sonra uygulamayı silerek haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

41 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Gaziantep, Samsun, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Antalya, Balıkesir'in merkez ve Edremit ilçeleri ile Manisa'nın Akhisar ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde belirlenen 41 adrese düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 2 silah, bir miktar uyuşturucu, cep telefonları, GSM sim kartları, devre mülk sahiplerinin isimlerinin bulunduğu listeler, not defteri, ajanda, dizüstü bilgisayar, flash bellekler ve çok sayıda evrak ele geçirildi.