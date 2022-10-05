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Dolap 6’ncı yaşına özel yenilikler tanıttı

İkinci el eşya uygulaması Dolap, 6'ıncı yaşını kullanıcılarına sunduğu yeni özelliklerle kutladığını duyurdu. 6'ıncı yaşına 40 milyondan fazla üye sayısı ile giren Dolap’ın yenilikleri arasında kapıdan kargo alımı ve esnafa kargo bırakma, biriken puanların Dolap’ta değerlendirilebilmesi gibi özellikler bulunuyor. 5 ana kategoride ürünlerin yer aldığı uygulamada, verilen bilgiye göre günlük 50 binden fazla alışveriş yapılıyor  

Dolap 6’ncı yaşına özel yenilikler tanıttı
HABERTURK.COM

Yerli girişim Dolap, 6'ıncı yaşına özel olarak kapıdan kargo alımı, esnafa kargo bırakma ve müşteri temsilcilerinden canlı destek gibi yenilikleri kullanıcılarıyla buluşturdu.

Yapılan açıklamaya göre, uygulamanın yeni özelliklerinden olan Dolap Club ile kullanıcılar Dolap'ta gerçekleştirecekleri işlemler sonucunda puanlar toplayarak bu puanları Dolap'ta ödüllere dönüştürerek kullanabilecek. Ayrıca, uygulamaya eklenen yeni özellik ile kullanıcılar tüm sorularına direkt olarak canlı sistem üzerinden temsilciler ile iletişime geçerek alabilecek.

Verilen bilgiye göre, 6'ıncı yaşına 40 milyon aktif kullanıcı sayısı ile giren Dolap’ta 3 milyondan fazla satıcı bulunuyor.

5 ana kategoride 55 milyondan fazla ürünün yer aldığı Dolap’ın günlük ziyaretçi sayısı ise 1.5 milyon olarak açıklanıyor. Platformda her ay 800 binden fazla kişinin de aktif olarak alışveriş yaptığı kaydedildi.

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