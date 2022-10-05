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Yerli girişim Dolap, 6'ıncı yaşına özel olarak kapıdan kargo alımı, esnafa kargo bırakma ve müşteri temsilcilerinden canlı destek gibi yenilikleri kullanıcılarıyla buluşturdu.

Yapılan açıklamaya göre, uygulamanın yeni özelliklerinden olan Dolap Club ile kullanıcılar Dolap'ta gerçekleştirecekleri işlemler sonucunda puanlar toplayarak bu puanları Dolap'ta ödüllere dönüştürerek kullanabilecek. Ayrıca, uygulamaya eklenen yeni özellik ile kullanıcılar tüm sorularına direkt olarak canlı sistem üzerinden temsilciler ile iletişime geçerek alabilecek.

Verilen bilgiye göre, 6'ıncı yaşına 40 milyon aktif kullanıcı sayısı ile giren Dolap’ta 3 milyondan fazla satıcı bulunuyor.

5 ana kategoride 55 milyondan fazla ürünün yer aldığı Dolap’ın günlük ziyaretçi sayısı ise 1.5 milyon olarak açıklanıyor. Platformda her ay 800 binden fazla kişinin de aktif olarak alışveriş yaptığı kaydedildi.