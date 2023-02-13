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Dolar 18,84 seviyesinde

Dolar/TL haftaya yatay başlamasının ardından 18,8390'dan işlem görüyor

Dolar 18,84 seviyesinde
AA

Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8390 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü, en düşük 18,8185 ve en yüksek 18,8609 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8342'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 18,8390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 artışla 20,1320'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 22,7350'den satılıyor.

Dar banttaki dalgalı seyrini sürdüren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 103,7'den işlem görürken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0690'da bulunuyor.

Analistler, küresel çapta para politikalarına ilişkin belirsizliklerin bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve merkez bankası yetkililerinin açıklamaları ile büyük ölçüde giderilmesinin beklendiğini söyledi.

Ekonomiyi soğutmak için daha fazla faiz artışı yapılması gerektiğine işaret eden ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin açıklamaları ile nihai faizlerin yüzde 5-5,25 bandının üzerine çıkacağı beklentilerinin güçlendiğini belirten analistler, bankanın gelecek ayki toplantısında faizlerin 25 baz puan artırılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılsa da 50 baz puanlık artırım beklentileri de yüzde 10'luk ihtimalle fiyatlamalara girdiğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, tahvil faizlerinin seyrinin yakından takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesi direnç, 102,5 destek konumunda olduğunu bildirdi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, aralıkta cari açık 5,9 milyar dolar oldu.

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