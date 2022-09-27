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Dolar/TL, güne yükselişle başladı. Dolar/TL sığ Asya piyasalarında 18.46 seviyesinde işlem görüyor. Kur sabah saatlerinde 18.50'yi aştı.

Dolar/TL dün bankalararası piyasanın açılışında 18.4493'le tarihi zirvesini gördü.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin mesajları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin etkisiyle dolar/TL kuru Aralık 2021'de kırdığı rekoru tazelemişti.

Dolar geçen yıl 21 Aralık'ta sığ piyasada 18.41 lirayı görmüş, ertesi gün gelen Kur Korumalı Mevduat açıklamasıyla düşmüştü.

Fed'in ardından İngiltere, İsveç, İsviçre ve Norveç başta olmak üzere birçok ülke merkez bankasının da faiz artırımına gitmesiyle küresel çapta resesyon endişeleri derinleşti. Dolar talebinin artmasıyla diğer ülke para birimleri üzerindeki baskı da güçlendi. Dolar endeksi hızlı yükselişini sürdürdü ve Mayıs 2002'den bu yana ilk kez 114.5'i gördü.