Türkiye-ABD ilişkilerinde ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ülkesine dönmesi sonrası yaşanan iyimserlik sonrası dolar/TL 5.70 altında dalgalı bir seyir izliyor. Piyasalarda Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı yön belirleyici olacak.
Dolar/TL Brunson sonrası beklentilerle geçen hafta 5.5267'e kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının da etkisiyle yeniden yönünü yukarı çevirmişti. Geçen haftayı 5.70'i test ederek tamamlayan kur bu sabah ise güne 5.67 civarında başladı. Kur Dolar/TL 5.6761/5.6790'dan işlem görüyor.
DÜŞÜŞ YERİNİ YÜKSELİŞE BIRAKTI
Dolar/TL'de rahip Andrew Brunson'ın ülkesine dönmesinin ardından ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki
ülke ilişkilerinin daha iyi bir seyre gireceği beklentisiyle birkaç haftada 6.30 seviyelerinden 5.52'ye kadar yaşanan bir
düşüş yaşandı. Küresel risk iştahındaki azalma ve libor faizlerindeki yükselişle birlikte düşüş yerini geçen haftanın son işlem gününde yükselişe bıraktı. Bu haftanın ilk gününde de devam eden yukarı yönlü seyir bu sabah da etkili oluyor.
TCMB'NİN FAİZ KARARI BEKLENİYOR
Bu hafta piyasanın en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı olacak. TCMB'nin Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.
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