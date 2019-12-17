Dolar geçen perşembe Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından haftayı 5.80 liradan kapatmıştı. Dün de günü 5.81'den açan dolar/TL ABD-Türkiye ilişkilerinin bozulacağına yönelik endişeler ve işsizlik oranının beklentinin üzerinde gelmesiyle 5.85 liraya yükseldi.

HAZİNE'DEN TAHVİL İHRACI

Dolar yeni güne de 5.85 liranın hemen üzerinde başladı. Bugün, Hazine 15 Aralık 2021 itfa tarihli sukuk ihracı ile iki ve beş yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Piyasalar söz konusu ihraca gelen talebi takip edecek.

Bunun yanında TÜİK kasım ayı konut satışını açıklayacak. Bunun dışında Türkiye'de açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurtdışında ise ekonomi gündemini Çin-ABD arasındaki ticaret görüşmeleriyle ilgili gelişmeler belirleyecek.