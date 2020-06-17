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Dolar son günlerde sadece TL karşısında değil genel olarak bir yön arayışında. Koronavirüste ikinci dalga endişeleri dolara talebi artırmıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 trilyon dolarlık altyapı harcaması talebi piyasalardaki risk iştahını artırdı. Bu da daha riskli görülen varlıklara yönelimi hızlandırdı.

Türkiye'de ise koronavirüste yeni vaka sayısında son 1 haftada yaşanan artış ikinci dalga endişesinin canlı kalmasını sağlıyor. Bu sebeple doların dünyada gerilediği günlerde TL'de bu düşüş bazen hissedilemiyor.

Dolar/TL dün gece düşük hacimli piyasada 6.85'i aşsa da bu seviyede tutunamadı. Dolar yeni güne 6.8359'dan başladı.

Koronavirüsün yanında son 2 gündür Hindistan-Çin sınırındaki gerilim de takip ediliyor. Ortada henüz bir 'savaş' beklentisi yok. Ancak dünyanın en büyük ordularından 2 tanesinin arasında yükselen tansiyonu tamamen görmezden gelmemekte fayda var.