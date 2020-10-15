En çok yatırımı o çekti!

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Dün öğleden sonra kısa bir süreliğine 7.95 liranın üzerini gören dolar bu seviyede tutunamadı ve günü 7.93 liradan tamamladı.

Dolar yeni güne 7.91, Euro ise 9.31 liradan başladı.

Piyasalar yurtiçinde artık açıklanacak verilerden çok gelecek hafta Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararını beklemeye başladı. Para Politikası Kurulu son olarak geçen ay 200 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.

Dünyada ise koronavirüs endişeleri yeniden artmaya başladı. Avrupa'da dün Fransa 6 büyük şehrinde kısmi sokağa çıkma yasaklarını yeniden uygulamaya başladı. Aşı çalışmalarındaki duraksamalar da yatırımcının risk iştahını düşürüyor. Bu da gelişmekte olan para birimlerini zayıflatıyor.