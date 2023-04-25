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'Dolar bizi terk etti'

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov,Rusya'nın uluslararası ticarette ulusal para birimlerini kullanmayı artırarak sürdüreceğini belirterek, "Bu bizim için öncelik. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dediği gibi; doları terk eden biz değiliz, dolar bizi terk etti ve ticarette kullanmak tehlikeli hale geldi" dedi

'Dolar bizi terk etti'
AA

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, başkent Moskova'da düzenlenen "Bilgi" adlı forumda yaptığı konuşmada, Rusya ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın uluslararası ticarette ulusal para birimlerini kullanmayı artırarak sürdüreceğine işaret eden Siluanov, "Bu bizim için öncelik. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dediği gibi; doları terk eden biz değiliz, dolar bizi terk etti ve ticarette kullanmak tehlikeli hale geldi" ifadelerini kullandı.

Siluanov, başta ruble olmak üzere, dijital ve dost ülkelerin para birimlerini daha fazla kullanacaklarını aktardı.

Küresel ekonominin de bir değişim sürecine girdiğini ifade eden Siluanov, "Küresel ekonomik düzenin değişim sürecinde yaşanan ilk akut aşamadayız. Gelişmekte olan ülkeler gelişen ülkeleri dışlıyorlar. Bu nedenle sadece günümüz için değil ve gelecekte de küresel ve siyasi sistemin şekilleneceğini düşünerek adımlar atmamız gerekiyor" diye konuştu.

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