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Dolar'da düşüş sürüyor! Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu? 19 Mart döviz kuru: Dolar, Euro kaç TL?

Haftanın son iş gününde piyasaların gözü döviz kuruna çevrildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, Dolar 7,35'i gördü. MB faiz kararının ardından aşağı yönlü hareketi hızlanan Dolar ve Euro kuru araştırılıyor. 19 Mart 2021 Dolar, Euro kaç TL? Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu?

Dolar'da düşüş sürüyor! Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu? 19 Mart döviz kuru: Dolar, Euro kaç TL?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı dün gerçekleşti. TCMB politika faizini %19 olarak açıkladı, döviz kurları hareketlendi. Yeni haftaya düşüşle başlayan Dolar kuru, PPK faiz kararının ardından düşüşünü hızlandırdı. 19 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 19 Mart 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Haftanın son işlem günü olan 19 Mart günü dolar kuru 7.25 altını, euro ise 8.70 altını gördü.

Dolar kuru, Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde 2 puanlık önden yüklemeli faiz artışının ardından gerilemeye devam ediyor. Dolar/TL dün 7.50'lerden 7.35 altına sert bir şekilde kırılırken TCMB'nin PPK toplantısının ardından karar metninde verdiği mesajlara da dikkat çekti.

Yükselen küresel enflasyon beklentilerinin, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açmakta olduğunu belirten TCMB, "enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskleri dikkate alarak, önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir." açıklamasında bulundu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Analistler faizdeki bu önden yüklemeli artışın ABD'de tahvil faizlerinin 1.70 üzerine çıktığı dönemde TL'ye koruma sağlayacağını belirtiyor. TCMB politika faizinin yüzde 19'a çıkmasıyla Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında yüzde 4 reel faiz vererek öne çıkıyor.

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