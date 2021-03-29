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Dolar'da sert yükseliş! 29 Mart Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu? Güncel Dolar, Euro kaç TL?

Geçtiğimiz hafta yaşanan TC Merkez Bankası başkanı değişikliğiyle birlikte yükselmeye başlayan döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. 29 Mart haftasına 8 TL'nin üzerinde başlayan Dolar kuru vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu? İşte 29 Mart döviz fiyatlarında son durum

Dolar'da sert yükseliş! 29 Mart Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu? Güncel Dolar, Euro kaç TL?
AA

Yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği Dolar ve Euro kurlarındaki yükseliş sürüyor. TCMB Başkanı Dolar ve Euro kurunu hareketlendirdi. Ekonomi dünyasının gözleri Dolar ve Euro kuruna çevrildi. Yeni haftaya 8 TL'nin üzerinde başlayan Dolar kuru ve Euro kuru merak ediliyor. 29 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 29 Mart 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından 7.20 seviyesindeki kur 8.50'ye kadar gelmiş, haftayı 8.10 seviyesinde kapatmıştı.

Yeni Başkan Kavcıoğlu, Bloomberg'e verdiği özel röportajda “Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” dedi.

EURO KAÇ TL OLDU?

29 Mart haftasında piyasalarda olası bir kabine değişikliğine yönelik gelişmeler izlenirken veri tarafında ise sakin bir hafta var.

Paskalya nedeniyle yurt dışı piyasalarda kısa bir hafta olacak, öne çıkan en önemli veri ise ABD'den gelecek istihdam rakamları olacak.

Hatırlanacağı üzere Fed son toplantısında, 10 yıllıklardaki yükseliş nedeniyle erkene çekilen faiz artışı beklentisini istihdam piyasasını olumsuz etkileyeceği nedeniyle reddetmişti.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan görev değişimi piyasalarda Merkez'in faiz politikasında da değişim yaşanabileceği şeklinde yorumlandı. Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte piyasalar görev değişimi sonrası ilk fiyatlamayı dün gece görece düşük hacimli piyasada yaptı. Dolar TL kuruda Asya piyasalarında yaşanan hareketliliğin ardından yükselişe geçti.

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