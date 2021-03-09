Dolar'ın hızlı yükselişi yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 8 Mart haftasına 7.55'in üzerinde başlayan dolar yükselmeye devam ediyor. 8 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 8 Mart 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

8 Mart haftasına 7.50'li seviyelerde başlayan dolar/TL, 9 Mart sabahı 7.75 üzerinde işlem görse de daha sonra 7.70 altına gevşedi.

Öğleden sonra ise dolar 7.60 liranın altında geriledi.

Goldman Sachs ve Societe Generale yıl sonu ABD tahvil faizi beklentisini yüzde 2'nin üzerine çekerken dolar endeksi dün son 14 haftanın en yükseğine çıkarak 92 puanı aştı. Piyasalarda bu gelişmeler ışığında gelişen ülke kurlarında kayıplar derinleşirken Türk Lirası ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2.9 değer kaybıyla negatif ayrıştı.

EURO KAÇ TL OLDU?

ABD 10 yıllıkları ve enflasyonun yanı sıra petrol fiyatlarının sert yükselmesi, Türkiye'deki cari açığın artması kuru olumsuz etkilerken gözler gelecek hafta yapacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararında.

Kurdaki hareket öncesi 100 bp civarında olan artırım beklentisi de yükseldi. TL'deki değer kaybı sonrası Goldman Sachs, beklentisini 300 baz puana revize ederek politika faizini tahminini yüzde 20'ye çekti.