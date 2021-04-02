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Dolar, Euro son dakika: Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu? 2 Nisan Güncel Dolar, Euro kaç TL?

TC Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun para politikası açıklamasının ardından düşmeye başlayan dolar kuru bugün yine 8 TL'nin üstüne çıktı. Dolar ve Euro'daki yukarı yönlü hareket yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 2 Nisan dövizde son durum araştırılıyor. Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu? İşte 2 Nisan döviz fiyatlarında son durum

Dolar, Euro son dakika: Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu? 2 Nisan Güncel Dolar, Euro kaç TL?
AA

Yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği Dolar ve Euro kurlarındaki yükseliş sürüyor. TCMB Başkanı değişikliği Dolar ve Euro kurunu hareketlendirdi. Ekonomi dünyasının gözleri Dolar ve Euro kuruna çevrildi. Yeni haftaya 8 TL'nin üzerinde başlayan Dolar kuru ve Euro kuru merak ediliyor. 2 Nisan 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 2 Nisan 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun sıkı para politikasını öne çıkaran açıklamalarının ardından dolar kuru yönünü aşağı çevirirken, hafta başında 8.45 üzerini test eden dolar/TL haftanın son işlem gününe 8.13'ten başlayıp 8 TL altına geriledi

EURO KAÇ TL OLDU?

Küresel piyasaların büyük bölümünün Paskalya nedeniyle kapalı olduğu günde veri gündemi zayıf ancak borsalar kapalı olmasına rağmen açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi izleniyor. Dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde gelmişti.

İçeride ise TCMB, finans dışı firma net döviz pozisyonunu açıklayacak ve ilk çeyrek dönem için 'Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlanacak

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan görev değişimi piyasalarda Merkez'in faiz politikasında da değişim yaşanabileceği şeklinde yorumlandı. Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte piyasalar görev değişimi sonrası ilk fiyatlamayı dün gece görece düşük hacimli piyasada yaptı. Dolar TL kuruda Asya piyasalarında yaşanan hareketliliğin ardından yükselişe geçti.

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