HABERTURK.COM

Dün bir ara 7.25'e kadar gerileyen dolar/TL bu seviyede çok tutunamadı ve yeniden tırmanışa geçti. Bunda faiz indirimine dair bir beklentinin oluşmaya başlaması etkili oldu.

Dolar yeni güne de 7.31 liranın üzerinde başladı. Euro 8.55 lira, sterlin ise 9.52 lira civarında seyrediyor.

Doların ana para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi geçtiğimiz cuma günü yaklaşık 2.5 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Bu hafta ise ABD ekonomisine dair beklentiler daha iyimse bir hale geldi. Bu da doların güçlenmeye başlamasına yol açtı.

GÖZLER HALA KORONADA

Bunun yanında piyasaların yönünü koronavirüse dair endişeler belirlemeye devam ediyor. Avrupa ve Asya'da birçok ülke bazı sıkı tedbirleri yeniden uygulamaya koydu. Dolayısıyla salgında ikinci dalga endişesi mevcut. Ancak henüz ilk dalgada oluğu gibi ekonomileri tamamen kapatacak kararlar alınmış değil. Bu kararların alınıp alınmayacağını salgının yayılma hızı belirleyecek.