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Dolar dün cari açık verisinin açıklanmasının ardından 7.90 liranın üzerine çıktı ancak bu seviyede tutunamadı ve yeniden 7.87'ye geriledi.

Dolar/TL yeni güne de 7.88'den, Euro/TL ise 9.29'dan başladı.

GÖZLER SANAYİ ÜRETİMİNDE

Bugün yurtiçinde gözler ağustos ayı sanayi üretim endeksinde olacak. Dünyada ise koronavirüs ve ABD seçimleri takip edilmeye devam ediyor.

3 Kasım'daki ABD seçimlerinde yarışı kimin kazanacağından çok seçim sonuçlarına bir itiraz gelip gelmeyeceği ve buna bağlı olarak sürecin uzayıp uzamayacağı önem arz ediyor. Demokrat aday Joe Biden'ın anketlerde arayı açması seçim sonrası belirsizlik yaşanma ihtimalini azaltıyor. Bu da risk iştahını artırıyor.