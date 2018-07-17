Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Fitch'in cuma günü Türkiye'nin notunu indirmesinin ardından dolarda önemli bir değişim yaşanmadı. Not indiriminin fiyatlandığını belirten analistler, piyasanın ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalara, ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğine ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapısına odaklandığını belirtiyor.

Bunun yanında Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'daki faiz kararının önemi de giderek artıyor.



TCMB, TL'deki sert değer kayıpları ve enflasyondaki sert yükselişle birlikte geçen yıl başından beri 950 baz puan sıkılaştırma gerçekleştirdi. Bunun yanında TCMB'nin sadece Nisan ayından bu yana yaptığı faiz artışları ise 500 baz puana ulaştı ve sadeleşme adımlarını tamamlayarak piyasayı sadece politika faizinden fonlamaya başladı.

Bugüne bakıldığında doların dünkü kapanış seviyelerinde hareket ettiği görülüyor. Dolar kuru saat 07.15 itibariyle 4.8440 TL'den el değiştirirken, euro 5.6670 TL oldu.