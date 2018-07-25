Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Merkez Bankası (TCMB) toplantısında ekonomideki yavaşlama sinyallerini, maliye politikasının enflasyonla mücadeleye önümüzdeki süreçte verebileceği katkıyı ve önceki sıkılaştırma adımlarının gecikmeli etkisini adres göstererek beklentilerin aksine politika faizini sabit tuttu.

Reuters anketine göre ekonomistler TCMB'nin bir hafta vadeli repo faizini medyan bazında 100-125 baz puan artırmasını bekliyordu.

TCMB'nin Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararı piyasalarda "enflasyonla mücadeleden ziyade büyüme odaklı" bir karar olarak nitelendirildi. PPK ardından dolar/TL 4.94'e kadar yükseldi,

Kur daha sonra kayıplarının bir bölümünü toparlayarak 4.90 TL'nin altına geriledi.

Bugüne bakıldığında açılışın dünkü kapanışa yakın seviyelerden olduğu görülüyor. Dolar 4.90 liranın altında seyrederken, ilk işlemleri 4.88-4.89 TL aralığında geçti. Euro da 5.70-5.71 TL bandında hareket ediyor

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