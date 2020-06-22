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Geçen haftaya 6.81 civarında başlayan dolar/TL perşembe günü 6.86'yı görmüş cuma gününü ise 6.8525'ten kapatmıştı. Bu yükselişte dünya genelinde koronavirüste ikinci dalga endişelerinin artmaya başlaması etkili oldu. Bu endişe, Türkiye dahil gelişmekte olan ülke varlıklarına daha tedbirli yaklaşılmasına yol açıyor.

Dolar haftaya da 6.8491'den başladı.

Bugün açıklanacak veriler arasında haziran ayı Tüketici Güven Endeksi öne çıkacak.

Perşembe günü ise gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilecek.