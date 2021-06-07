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Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL yeni haftaya 8.68'den başladı

Dolar haftaya nasıl başladı?
HABERTURK.COM

Dolar büyük dalgalanmaların ardından geçtiğimiz haftayı 8.66 liradan kapatmıştı.

Dolar /TL yeni haftaya ise 8.68'den başladı.

Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs vakalarında düşüş ve aşılama çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu doğal olarak ekonomiler için toparlanma anlamına gelse de diğer yandan gelişmiş ekonomilerde enflasyonist baskıların artmasına sebep oluyor. Bu da başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz artırımına beklenenden daha erken gidebileceğine dair beklentileri güçlendiriyor.

Bu durum TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor.

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