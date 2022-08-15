Dolar haftaya nasıl başladı? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Geçen hafta piyasalara ABD'de açıklanan son enflasyon verisi damga vurmuştu. Dünyanın en büyük ekonomisinde temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 8.5 ile yüzde 8.7'lik beklentinin altında kaldı.

Geçen çarşamba enflasyon verisi açıklanmadan önce doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 106 seviyesinin üzerindeydi. Verinin ardından ise 105 seviyesinin altı görüldü.

Enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla Fed'e yönelik faiz artırım beklentilerinde düşüşler yaşandı. Bu da doların küresel olarak zayıflamasına katkıda bulundu.

17.90'IN ALTINDA TUTUNAMADI

Dolar/TL ise buna paralel bir şekilde geçen hafta 17.90'ın altını görse de bu seviyede tutunamadı. Dolar geçen haftayı 17.94 liradan kapattı.

Dolar/TL yeni haftaya ise 17.95'ten başladı.

Bu hafta yurt içinde TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararı takip edilecek. Merkez'in bu haftada 2022 genelinde olduğu gibi faize dokunmaması bekleniyor.

Yurt dışında ise çarşamba günü Fed tutanakları yayımlanacak. Burada Fed'in önümüzdeki aylarda atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Bunun yanında çarşamba günü Euro Bölgesi 2. çeyrek büyüme verileri açıklanacak.