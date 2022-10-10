Dolar haftaya nasıl başladı? 0:00 / 0:00

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Dolar endeksi geçtiğimiz hafta başında düşüş yaşamış ve 111 seviyesinin altına gerilemişti. Ancak cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam artışının beklenenden yüksek gelmesiyle ibre tersine döndü.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre eylülde tarım dışı istihdam eylülde 263 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3.7 den yüzde 3.5'e geriledi. Beklenti istihdamın 355 bin artması yönündeydi.

İstihdam piyasasında beklenenden olumlu bir veri gelmesi Fed'in faiz artırımı konusundaki 'şahin' duruşunu koruyabileceği yönünde değerlendirildi. 2 Kasım'da Fed'den 50 baz puanlık artırım beklentisi iyice zayıflarken yeniden 75 baz puanlık faiz artırımı ihtimali öne çıktı.

TAHVİL GETİRİLERİNDE YÜKSELİŞ

Bunun sonucu olarak dolar endeksi 112.7'yi aştı. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi geçen hafta başında yüzde 3.58 seviyesindeyken bu sabah itibarıyla yüzde 3.88 oldu.

Geçen haftayı 18.57 liradan kapatan dolar bu gelişmeler gölgesinde piyasa açılışı öncesi 18.62 liradan işlem gördü. Ardından 18.55 liraya çekildi.

FED YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Geçen hafta Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar da 75 baz puanlık artırım beklentisinin güçlenmesine katkıda bulundu.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari yaptığı açıklamada “Daha yapacak işimiz var. Enflasyon düşüşe geçene kadar faiz artışlarına ara vermekten uzağız” diye konuştu.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise Fed'in tek odak noktasının enflasyonu düşürmek olması gerektiğini söyledi. Fed'in faiz artırımlarının etkisiyle ABD'de işsizlik oranının bir miktar yükselmesinin muhtemel olduğunu ifade eden Mester, "Ancak bu Fed'in birinci görevi olan enflasyon ile mücadelesini durdurmayacak" dedi.