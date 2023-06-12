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Dolar/TL geçen haftanın son işlem gününde 23.50'yi aşmış ancak öğleden sonra gelen düşüşle haftayı 23.41'den tamamlamıştı.

Dolar bu sabah düşük hacimli piyasada 23.65 liraya kadar kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Euro da benzer şekilde 25.53 lirayla rekor düzeye çıktı.

Bu hafta gözler Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararlarında olacak. Fed faiz kararını 14 Haziran'da, ECB ise 15 Haziran'da açıklayacak.

FED'İN FAİZE DOKUNMAMASI BEKLENİYOR

CME FedWatch Tool verilerine göre bu sabah itibarıyla piyasalar Fed'in çarşamba günü faizi sabit tutacağına yüzde 73.6, 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine ise yüzde 26.4 ihtimal veriyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse 10 toplantının ardından Fed ilk kez faiz artırımına gitmeyecek.

ECB'den ise 25 baz puanlık bir faiz artırımı gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Bu hafta Asya'da Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) cuma günü açıklayacağı faiz kararı takip edilecek.

EKONOMİ YÖNETİMİNİN MESAJLARI TAKİP EDİLECEK

Yurtiçinde ise yeni ekonomi yönetiminin ve TCMB Başkanının belli olmasıyla, verilecek mesajlar takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Daha zengin ve dirençli bir Türkiye yaratmak için takip edeceğimiz prensipler şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek kurala dayalı politika oluşturma taahhütlerini teyit ettiklerini belirtti. Bakan Şimşek'in ekonominin dümenine geçmesi ve verdiği mesajlar piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı yüzde 10'luk yükselişle tamamladı.

Bunun yanında bu sabah itibarıyla resmi takvimde görünmese de bu hafta TCMB'nin yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın olası açıklamaları da piyasaların seyrinde belirleyici olabilir.