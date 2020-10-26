Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 482 TL oldu

HABERTURK.COM / İHA

Dolar/TL sabah saatlerinde 8 lirayı aşarak yükseldi. Geçen hafta Merkez Bankası’nın faizi sabit tutma kararından sonra yönünü yukarı çeviren Dolar/TL paritesi, yeni haftanın ilk gününe yükselişle başladı.

Parite yüzde 1’e yakın yükselişle 8,01 seviyesine çıktı. Yeni haftada altının ons fiyatı 1.900 doların altında seyrediyor. Ons altın fiyatı 1.898 dolar düzeyinde işlem görüyor.

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NEDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ?

Yükselişte TCMB faiz kararının yanı sıra, koronavirüs salgını konusundaki yeni endişeler, jeopolitik gelişmeler ve ABD seçimleri de etkili oldu. Dolar ayrıca ABD'de mali canlandırma paketi görüşmelerinde bir ilerleme kaydedilememesi sonrası risk iştahının düşmesinden de destek buldu.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

TCMB'nin perşembe günkü faiz kararının ardından kur 7.9799 ile rekor kırmıştı. TCMB politika faizini, artırım beklentisinin aksine, yüzde 10.25'te sabit tuttu. GLP faizini ise yüzde 13.25'ten yüzde 14.75'e yükseltti.

TCMB Başkanı Murat Uysal, çarşamba günü 11.30'da Enflasyon Raporu ile ilgili sunum yapacak. Piyasalar Uysal'ın yapacağı sunumun ardından sorulara vereceği yanıtlara odaklandı.

Öte yandan imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),Ekim'de bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 75.4 seviyesinde gerçekleşti.

Reel Kesim Güven Endeksi de ekim ayında bir önceki aya göre 2.8 puan artarak 108.1 oldu. Açıklanan veriler doların yukarı yönlü hareketinde anlamlı bir değişim yaratmadı.