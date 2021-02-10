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Dolar kaç TL oldu? Dolar neden düşüyor?

Döviz kurlarında güncel durum merak ediliyor. Dolar fiyatlarında düşüş sürüyor. TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın söylemleri, yurtiçi yerleşiklerin döviz talebinin azalması dolar/TL 'deki düşüşte öne çıkıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0900 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5820 lira olmuştu. Peki bugün dolar kaç TL oldu? İşte döviz kurlarında güncel durum...

Dolar kaç TL oldu? Dolar neden düşüyor?
AA / HABERTURK.COM

Dolar neden düşüyor? Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerinin yılın büyük bölümünde öngörülmediği açıklamasıyla aşağı yönlü trendini sürdürüyor. TCMB Başkanı Naci Ağbal Cuma günü yayımlanan Reuters söyleşisinde, enflasyondaki yukarı yönlü risklere dikkat çekerek yüzde 17 seviyesindeki politika faizinde indirimin bu yıl uzun bir süre gündeme alınmasının mümkün olmadığını söylemişti. bir faiz indirimi yapılmayacağı söylemleri ile TL'de değer kazançları kuvvetlenmiş, CDS'te belirgin düşüşler de görülmüştü. Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS'ler 300 baz puanın altına gerilemiş durumda.

Kasım ayında 8.50'yi geçen dolar kuru, iki hafta önce 200 günlük hareketli ortalaması olan 7.30 seviyesini aşağı yönlü kırmış ve TL dolar karşısında Ağbal'ın gelişinden bu yana yüzde 20 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı göstermişti. Son iki haftada TL'nin değeri yüzde 5 arttı.

DOLAR KAÇ TL?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
ABD Doları7,08907,09007,03607,0370
Avro8,58108,58208,53608,5370
Sterlin9,74609,79509,72809,7780
İsviçre Frangı7,91507,95507,89007,9290
ANKARA
ABD Doları7,05907,13907,00607,0860
Avro8,54108,62108,49608,5760
Sterlin9,68609,89609,66809,8780
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