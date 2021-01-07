Dolar kaç TL? 7 Ocak Perşembe dolar TL kuru geçtiğimiz akşam (Türkiye saatiyle) ABD'de Trump yanlıları tarafından Kongre binasının basılmasının ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Özellikle ekonom, gündemini takip edenler ve yatırımcılar bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte merak edip araştıranlar için güncel euro ve dolar TL kuru...

DOLAR KAÇ TL? 7 OCAK PERŞEMBE DOLAR NE KADAR?

ABD'de Kongre baskının yaşandığı saatlerde 7.30 TL sevielerinde seyreden dolar TL kurundaki yatay seyir Türkiye'de piyasaların açılmasıyla birlikte de devam etti. Habertürk döviz kurları sayfasından alınan son rakamlara göre saat 09.20'de dolar TL kuru 7,29 lira seviyesinden serbets piyasada işlem görüyor. Yani ABD'deki Kongre baskını dolar TL kurunda gözle görülür bir etkiye neden olmadı.

EURO 9 TL'NİN ALTINA İNDİ

Uzun süredir 9 TL üzerinde syereden euro TL kuru 7 Ocak Perşembe günü saat 09.10 sıralarında hafta başından beri etkili olan aşağı yönlü seyrin de etkisiyle 8 lira 99 kuruş seviyesine kadar geriledi.