Dolar dün 7.36 lira civarında başladığı günü 7.38'in üzerinde tamamlamıştı. Bu yükseliş doların dünya genelinde son 2 gündür güçlenmesi sonucu yaşandı.
Doların önemli para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi son 2 günde yüzde 1 yükseldi.
STERLİNİN GÖZÜ 10'DA
Dolar yeni güne ise 7.3881'den başladı. Bugn 7.40 seviyesinin aşılıp aşılmayacağına bakılacak.
Euro güne 8.72 liranın üzerinde başlarken. Sterlin ise 9.82'den işlem görüyor.
Bugün TÜİK'in saat 10'da açıklayacağı ağustos ayı enflasyon verileri takip edilecek.
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