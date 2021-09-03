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Doların önemli para birimleri karşısındaki performansını gösteren Dolar Endeksi dün 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar/TL'de de buna paralel bir gerileme yaşandı. Dolar dünü 8.27 liradan kapatmıştı.

Dolar yeni güne ise 8.29 liradan başladı. Ağustos ayında enflasyonun yüzde 19.25 ile beklentileri aşmasıyla dolar 8.32 liraya kadar yükseldi.

Son veriyle beraber enflasyon yüzde 19'luk politika faizinin üzerine çıkmış oldu.

Bugün piyasaların gözü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olacak. Söz konusu veri ABD ekonomisinin toparlanma hızına dair fikir verirken, Fed'in varlık alım programında azaltıma ne zaman gideceğine dair de tahminlerin netleşmesine katkıda bulunacak.