Dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar, kaç TL? Yeni hafta ile birlikte döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekerken başta belirttiğimiz iki sorunun da cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, dolar kaç TL? Euro kaç TL? Merak edilen soruların cevabını ve 11 Ocak güncel döviz kuru ile ilgili rakamları haberimizde derledik. İşte, 11 Ocak euro dolar kuru...

DOLAR NE KADAR KAÇ TL?

Geçtiğimiz Çarşamba günü aşağı yönlü seyre geçen ve 7 lira 30 kuruşun altını test eden dolar TL kuru endekste yaşanan yukarı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte yükselişe geçti. Geçtiğimiz haftayı yükseliş trendiyle kapatan dolar TL kuru 11 Ocak pazartesi günü saat 10.30da kaydedilen verilere göre 7,46 TL'den serbest piyasada işlem görüyor.

EURO NE KADAR KAÇ TL?

Geçtiğimiz haftayı yatay yönlü seyirle kapatan ve 9 lira sınırındaki seyrini sürdüren euro TL kuru yeni haftayla birlikte yükselişe geçti. Saat 10.30'da kaydedilen verilere göre euro TL kuru 9,09 liradan serbest piyasada işlem görüyor.