Dolar neden yükseliyor? Dolar kuru 21 Temmuz Perşembe günü 17 lira 60 kuruşu geçti. Yaşanan yükselişle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Dolar neden yükseliyor?" cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Dolar neden yükseliyor? İşte güncel dolar kuru...