O ödeneği sonradan alabilirsiniz

HABERTURK.COM

Dolar dün 7.49 liraya ulaşarak yeni tarihi zirvesini görmüştü.

Dolar/TL yeni güne de 7.4843'ten başladı. Euro ise sabah saatlerinde 8.82 liranın üzerinde seyrediyor.

Bugün dolarda analistler tarafından işaret edilen 7.50 seviyesinin kırılıp kırılmayacağı takip edilecek. Yurtiçinde piyasaları etkileyecek önemde bir veri açıklanmayacak.

KORONAVİRÜS ENDİŞESİ

Piyasalar son günlerde artan koronavirüs vakalarına ve TCMB'nin sıkılaştırma hamlelerine odaklanmış durumda. Koronavirüs vakalarının artışının devam etmesi yeni önlemlerin getirilebileceği endişesini de beraberinde getiriyor.