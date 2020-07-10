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Dolar ve diğer güvenli liman para birimleri, ABD'de yeni koronavirüs vakalarındaki artışın hızlı bir ekonomik iyileşme olacağı umutlarını azaltmasıyla destek buldu.

ABD, Perşembe günü 60,500'den fazla yeni koronavirüs vakası bildirirken bu rakam Çin'de virüsün ortaya çıktığı zamandan bu yana bir ülkede görülen en büyük günlük artış oldu ve bazı ABD'li tüketicilerin kamusal alanlara geri dönüşünü olumsuz etkiledi.

Dolar endeksi dün 96.233 ile neredeyse bir ayın en düşük seviyesini gördükten sonra 96.798'e yükseldi. Euro , Perşembe günü 1.1371 ile bir ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra 1.1288 dolara geriledi.

Dolar, güvenli liman yen karşısında dün 10 günün en düşük seviyesini gördükten sonra 107.20 yen seviyesinde işlem görüyor. İsviçre frankı da euro karşısında son altı haftanın en yüksek seviyesini görerek 1.0690 seviyesine yükseldi.

Dolar/TL'de ise yatay hareket sürüyor ve 10 Temmuz sabahı kur 6.8638 seviyesinde. Euro ise 7.80'lerden yeniden 7.75 altına geldi