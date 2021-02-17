Dolar 7 TL'nin altında güne başlıyor

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Dolar/TL, Merkez Bankası'nın sıkı politika duruşunu uzun süre devam ettireceği söylemi ve küresel risk iştahındaki canlı seyirle Ağustos 2020'den beri dün ilk kez 6.90'ın altında işlem gördü ancak burada kalıcı olamadı.

Dolar/TL haftaya 7.02 civarında başladıktan sonra ilk iki işlem gününün sabah saatlerinde aşağı yönlü seyrini sürdürerek kademeli bir şekilde 7 ve 6.95 seviyelerini kırdı ancak geçen yıl mayıs - temmuz ayları arasında 3 ay boyunca yatay hareket ettiği 6.85 seviyesini kıramadı.

ABD 10 yıllık tahvillerinin 1.30 üzerine atması küresel piyasaları etkilerken TL yeniden 7 TL üzerini gördü, günü 6.98'den kapattı. 17 Şubat sabahı ise dolar 6.99'dan el değiştiriyor. Altın fiyatları 10 yıllıklardaki hareket nedeniyle 1800 doların altına gerilerken gram altın fiyatı 405 TL'nin altına düştü.

Piyasalarda yarınki TCMB PPK toplantısı izleniyor.