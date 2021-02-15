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HaberlerDövizDolar son dakika! Dolar 7 TL'nin altını zorluyor! 15 Şubat dolar kuru
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Dolar, 7 TL altını zorluyor

Dolar kuru, bu hafta ki TCMB PPK toplantısı öncesinde 15 Şubat sabahı 7.02'ye kadar indi. Piyasalar faizlerde değişiklik beklemese de Ağbal'ın sözlü yönlendirmeleri izlenecek

Dolar son dakika! Dolar 7 TL'nin altını zorluyor! 15 Şubat dolar kuru
HABERTURK.COM

Dolar kuru, Naci Ağbal'ın TCMB Başkanı olarak atanmasının ardından başlayan sert düşüşüne kararlı ve sıkı para politikası mesajları ve enflasyonu önceleyen politika setinin uzun vadeli olacağı sinyalleriyle devam ediyor.

Kasım ayı başında 8.50 üzerini gören dolar/TL, bu ay yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplanrtısı öncesi 7.02 seviyesinde.

Ağbal, göreve geldikten sonra 675 baz puanlık faiz artırımı yapmış ve gösterge faiz olan gecelik repoda borçlanma faizini yüzde 17'ye çıkarmıştı. Geçen hafta Reuters'a konuşan Ağbal, "Faiz indirimini uzun süre gündemimize almamız mümkün görünmüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Şubat ayı toplantısında faizlerin sabit bırakılması bekleniyor.

Dolar/TL, 15 Şubat günü 7.02'den el değiştiriyor, euro 8.50 bandında. Gram altın fiyatı ise 411 TL'de.

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