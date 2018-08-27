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Haberler > Ekonomi > Döviz > Dolar son dakika! Dolar bugün ne kadar oldu? İşte anlık canlı dolar kuru 27 Ağustos 2018

Dolarda hareketli dakikalar! İşte son durum

Dolar uzun bir tatilin ardından yeni haftaya 6 lira seviyelerinde başlamasına karşın sonradan gelen alımlarla bir anda yükselişe geçti ve 6.19 lirayı gördü. Dolarda 6.05 lira ile 6.17 lira arasında çok hızlı işlemlerin gerçekleştiği görülüyor. Uzmanlar ise dolar kurunun 6 lira seviyesinde olmasının çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. İşte anlık, canlı dolar kuru

27.08.2018 - 07:11 | Güncelleme:

Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle sadece yurtdışı işlemlerin gerçekleştiği dolar kuru yurtiçi işlemlere düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta içinde 6.10 liralara kadar çıkan dolar kuru bu sabah ilk işlemleri 6 lira seviyelerinden geçti. 

Dolar saat 07.05 itibariyle 5.9960 liradan el değiştirirken, euro ise 6.9713 TL'den işlem gördü. 

Saat 09.00'un ardından ise dolarda yeni bir hareket başladı. Dolar gelen alımlarla bir anda 6.10 liraya kadar çıkarken, arkasından hızla 6.05 liraya geriledi, sonra tekrar yukarı döndü ve 6.19 lirayı gördü.

Saat 09.30 itibariyle dolar 6.08 liradan, euro ise 7.06 liradan el değiştirdi. Saat 10.00 itibariyle ise dolar 6.16 lira oldu

Doların seyrinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, 6 lira seviyesinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Öte yandan Türkiye'de bugün TÜİK sektörel güven endeksleri, TCMB kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi ile Hazine brüt borç stoku verileri açıklanacak.

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Yorumlar 10
  • Misafir 8 dakika önce
    7ye doğru gidiyor diye şimdi 5.5e düşse millet büyük oyun vardı bozuldu diyecek ama 1 sene önce 3tü bu dolar hatırlatmak isterim 5 bile korkunç maliyet getiriyor yani. Bu denli rezalet ekonomi yönetimiyle daha fazla gitmez bu ekonomi...
  • Misafir 8 dakika önce
    biz bu hafta 1071 deyiz daa dolar icat edilmedi
  • Misafir 15 dakika önce
    Merkez bankasinin yil sonu dolar tahmini 5.96 olarak guncellendi . Halk hala 4e 5 e dusecegini bekliyor
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