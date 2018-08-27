Dolarda hareketli dakikalar! İşte son durum

Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle sadece yurtdışı işlemlerin gerçekleştiği dolar kuru yurtiçi işlemlere düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta içinde 6.10 liralara kadar çıkan dolar kuru bu sabah ilk işlemleri 6 lira seviyelerinden geçti.

Dolar saat 07.05 itibariyle 5.9960 liradan el değiştirirken, euro ise 6.9713 TL'den işlem gördü.

Saat 09.00'un ardından ise dolarda yeni bir hareket başladı. Dolar gelen alımlarla bir anda 6.10 liraya kadar çıkarken, arkasından hızla 6.05 liraya geriledi, sonra tekrar yukarı döndü ve 6.19 lirayı gördü.

Saat 09.30 itibariyle dolar 6.08 liradan, euro ise 7.06 liradan el değiştirdi. Saat 10.00 itibariyle ise dolar 6.16 lira oldu

Doların seyrinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, 6 lira seviyesinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Öte yandan Türkiye'de bugün TÜİK sektörel güven endeksleri, TCMB kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi ile Hazine brüt borç stoku verileri açıklanacak.

GÜNCEL DOLAR FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCEL EURO FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCEL STERLİN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ