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Dolar, faiz kararı öncesi 8.10 altında

Doların küresel değer kaybıyla 8.10 altına kadar inen dolar kurunda bugün TCMB'nin faiz kararı izlenecek. Yeni Başkan Kavcıoğlu'nun yönetiminde TCMB'nin bu kez pas geçmesinin beklendiği toplantıda analistler karar metnindeki mesajlar ve yönlendirmelerin önemine dikkat çekiyor. 15 Nisan sabahı dolar kuru 8.08 seviyesine güne başlıyor

Dolar son dakika! Dolar kritik toplantı öncesi düşüşte! - 15 Nisan dolar kuru
HABERTURK.COM

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının beklendiği dolar/TL dün dolardaki küresel gevşeme nedeniyle 8.15'lerden 8.05'e kadar geriledi.

ABD enflasyonunun beklenenin üzerinde gelmesine rağmen tahvil faizlerini yükseltecek derece büyük bir sıçrama olmaması etkili oldu. ABD enflasyonu son 9 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 0.6 olsa dahi tahvil faizleri 1.62'ye kadar çekildi. Dolar endeksi (dxy) 91.5 seviyesine kadar çekilir dolar/TL'de 8.05'in altı zorlandı ancak kapanış 8.08'den gerçekleşti.

Piyasalarda bugün TCMB'nin faiz kararı izlenecek. Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından faizlerin beklenenden erken indirileceği endişesi ve yabancıların portföy çıkışlarıyla sert yükselen kur, daha sonra gelen sıkı para politikası, yüzde 5 enflasyon hedefine olan bağlılık mesajları ve yerlilerin satıcı durumuna geçmesiyle kur tekrar geri çekilmişti.

Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, nisandaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirileceği yönündeki yaklaşımların önyargılı olduğunu söylemişti. Kavcıoğlu, "Para politikası duruşunu belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyonla birlikte küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin portföy tercihlerini de dikkate alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Analistler Kavcıoğlu'nun başkanlığındaki ilk PPK'dan faiz değişikliği beklemezken, toplantıdan çıkacak karar metninin önemine dikkat çekiyor. Mesajların sıkılaşma yönünde olması durumunda kurun aşağı yönlü hareketinin devam etmesi beklenirken güvercin mesajların aksi yönde sonuçlanabileceği belirtiliyor.

15 Nisan sabahı dolar kuru 8.08 seviyesine güne başlıyor, gram altın fiyatı 451 TL'de

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