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Haberler > Ekonomi > Döviz > Dolar son dakika! Dolar kuru Katar desteği sonrası 6 TL altında! İşte 16 Ağustos dolar ve euro kuru

Dolar güne 6 TL'nin altında başladı

Dolar kuru, hafta başında 7.24 TL'ye dek yükselmesinin ardından hafta başında alınan aksiyon planı önlemleri kapsamında 5.90 TL'ye dek indi. Dolar ve euro fiyatlarının düşmesinde Merkez Bankası, BDDK, bakanlık ve SPK'nın koordineli hamleleri, bankaların destekleyici açıklamalarıyla kur 6 TL civarında dalgalanıyor. Brunson'ın tutukluluğuna itirazla kurdaki hafif yukarı yönlü hareket Katar'dan gelen 15 milyar dolarlık doğrudan yatırımla terse döndü. Moral bulan piyasalar bugün öğleden sonra Bakan Berat Albayrak'ın yaklaşık 4 bin kadar dış yatırımcıyla telekonferans üzerinden yapacağı toplantıda. 16 Ağustos sabahında dolar / TL 5.98 TL'de, euro ise 6.82'de

16.08.2018 - 08:04 | Güncelleme:

Dolar / TL, pazartesi günü aksiyon planı kapsamında alınan önlemlerle 7 TL'nin üzerine başladığı haftaya 6 TL'nin altında devam ediyor.

BDDK'nın swap(*) işlemlerini özsermayenin yüzde 50'siyle sınırlaması ve ardından bu oranı yüzde 25'e çekmesi, Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın serbest piyasa dinamiklerine bağlı kalınacağını belirterek gerekli tüm araçların kullanılacağını söylemesi, Merkez Bankası'nın likidite sağlayan döviz ve TL hamleleriyle piyasaların nefes almasına olanak sağladı.

Davranışsal finans tarafında da döviz mevduatlarıyla ilgili İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Denizbank Genel Müdürlerinin mevduatlarda sorun olmadığını, giriş ve çıkışların dengeli olduğunu vurgulaması hareketlerin spekülatif olduğunu belirtmesiyle kurdaki düşüş kalıcı oldu.

Dolar kuru dün itibarıyla bu gelişmelerin ışığında 5.90 seviyesine dek indi, euro 7.90'lara kadar çıktığı seviyeden 6.68'i gördü.

BRUNSON KARARI YUKARI ÇEKTİ, KATAR HABERİ DÜŞÜRDÜ

Rahip Brunson'un ev hapsinin kaldırılmasına yönelik itirazın reddedilmesiyle kurdaki aşağı yönlü hareket bir süreliğine terse döndü. Dolar / TL yeniden 6.10 - 6.20 bandına çıkarken euro da 7 seviyesinde dalgalandı ancak akşam saatlerinde piyasaları sevindiren iki haber daha geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalıştay kapsamında görüştüğü Katar Emiri Temim bin Hamed El Sani arasındaki 3.5 saat süren görüşmeden çıkan 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım ile piyasalar yeniden moral buldu.

 

Akşam saatlerinde, piyasaların kapalı olacağı bayram periyodunda dövizdeki yüksek volatilite ve spekülasyona karşı bi hamle de SPK'dan geldi ve bazı durukaldıraç oranları 1:1 olarak belirlendi. SPK, düzenlemeyi mevcut açık pozisyonu olan müşterileri  etkilemeyecek ve hedge işlemlerini aynı kaldıraç oranından yapabilmelerine imkan tanıyacak şekilde yaptığını açıkladı.

Dolar / TL sabah saatlerinde 5.98 TL'den el değiştiriyor. Euro 6.82, sterlin ise 7.63 TL.

Piyasaların gözü bugün Bakan Berat albayrak'ın Citi Bank, Deutsche Bank, HSBC koordinasyonunda yabancı yatırımcılarla düzenleyeceği zirvede. İlk etapta 750-1000 arası katılım beklenirken, son rakamlara göre katılımcı sayısı 4000 civarında.

* SWAP NEDİR?

Basit tanımıyla takas alamına gelen swap işlemi Türkiye’de döviz almak isteyenlerin TL borçlanarak bunu gerçekleştirmesini sağlayan bir bankacılık işlemidir.

BDDK’nın bu işleme bankaların özkaynakları nispetinde sınırlama getirmesi keyfi hatta spekülatif amaçlı işlemlerin önüne geçmek için alınmış bir karar olarak değerlendirilebilir. Zira bu sınırlama ile yabancı yatırımcının TL’ye ulaşma maliyetleri yükselecek bir anlamda döviz alma ve fiyat farklarından para kazanma iştahları sınırlanacaktır.

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